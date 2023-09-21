日本動畫大師宮﨑駿與夥伴鈴木敏夫打造「吉卜力工作室」，製作無數經典動畫，但兩人分別高齡82歲和75歲，且宮崎駿的兒子多次拒絕接班，坦言「擔子太重了」，而鈴木敏夫則未刻意找接班人；驚喜的是，今（21）日傳出吉卜力工作室經營權將讓出，成為日本電視台集團的子公司。

綜合日媒報導，日本電視台成功取得吉卜力股份，成為表決權比例42.3%的最大股東，意味吉卜力經營權也從宮崎駿和鈴木敏夫手中讓出；而吉卜力工作室成為日本電視台子公司後，社長將由日本電視台高層福田博之擔任，宮崎駿是名譽會長，鈴木敏夫則擔綱代表議長。

據悉，吉卜力將來會由日本電視台負責營運面，原本吉卜力工作室的團隊就只要專心在內容創作；對此鈴木敏夫也笑說，「宮崎駿82歲，我也75歲了，經營的擔子太重大，決定借助日本電視台的力量，我們就能埋首創作」。其實早在1985年吉卜力的《風之谷》就是在日本電視台播映，雙方有合作愉快的好印象。

過去宮崎駿的兒子宮崎吾朗被外界關切是否成為吉卜力接班人，但他曾公開回應，「以一己之力扛下吉卜力的擔子太難了，公司未來還是交給更專業的人比較好」，鈴木敏夫也證實原本有意讓宮崎吾朗當接班人，但不只本人反對，其實宮崎駿也不贊同。