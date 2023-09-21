因為涉入詐領助理費，基隆市議員張秉鈞及其父親前議員張錦煌、其母陳瓊茹20日才遭基隆地檢署檢察官提起公訴。21日下午開羈押庭，基隆地院法官以被告陳瓊茹答辯時完全否認犯案，且3人為至親，認有湮滅、變造證據或勾串共犯或證人之虞，將3人羈押禁見。

基隆地院法官認為，在訊問後，張錦煌坦承犯行，後續將針對起訴書的詐得金額與卷證資料比對釐清。至於張秉鈞也坦承犯行，但對於助理費的流向、使用部分，也還有待釐清。

不過，陳瓊茹雖說坦承犯行，但在法官答辯時，卻否認知道人頭助理是否實際從事助理工作，法官認為有待準備程序及審理程序確認。

基隆地院法官認為，這3名被告犯罪嫌疑重大，且有最輕本刑3年以上有期徒刑之重罪，且這起案件涉的犯罪事實長達10餘年，還需要相當的時間比對。另外，3名被告是至親，法官認為有湮滅、變造證據或勾串共犯或證人之虞，裁定張錦煌、張秉鈞及陳瓊茹等3人羈押禁見。

基隆地檢署6月20日指揮基隆市調查站搜索張秉鈞服務處及住處等地，約談張秉鈞一家三口、吳姓和陳姓助理及陳姓助理母親等6人。經過基隆地檢檢察官深入偵辦，20日偵查終結，認為3人及2名人頭助理，涉犯《貪汙治罪條例》利用職務機會詐取財物等罪，提起公訴。

在檢察官的起訴書中指出，張錦煌在任內詐得助理補助費及春節慰問金共計956萬5895元，並利用人頭助理名下金融帳戶隱匿不法所得。張秉鈞接任議員後，延續父親作法得手119萬2089元，父子共詐得1075萬7984元。