Taiwan Presidential Candidate Hou on China Ties

國民黨總統參選人侯友宜近日訪美並接受彭博（Bloomberg）專訪，對於兩岸關係、九二共識、提高台灣國防預算，以及台灣的半導體產業都端出了政策牛肉，侯友宜強調，「台灣必須先強化自我防衛能力，再尋求與北京對話」，並提到「如今與馬英九時代不同，兩岸當前最需要的是關係穩定」。

根據《彭博》的報導指出，現年66歲的侯友宜16日接受訪問時提及，他自己參加過無數次槍戰，並且都在第一線，「我們經常在營救人質、面對敵手時告訴自己，在攻堅與防守的同時，也要對話和談判」，這樣的經驗會有利於管理台灣這個全球地緣政治上最危險的熱點之一。

侯友宜也坦言，對於兩岸的情況，現今的台灣和馬英九執政時期完全不同，「台灣必須先強化自我防衛能力，再尋求與北京對話」。而對於在馬英九執政時削減國防預算，侯友宜也強調，「將把國防開支增加GDP的2.5%以上，強化台灣軍力，也不排除逐步增加至GDP的3%或更多，但重點應該放在正確運用預算，達成嚇阻作用」，更引用《孫子兵法》稱，「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」。

至於對九二共識的看法，侯友宜更指出，他有責任保護2300萬人民的生命安全，確保這片土地永續繁榮。侯友宜強調，兩岸必須要有穩定的民間交流，才逐漸會有官方交流，侯友宜更坦言，「要回到馬政府時代的兩岸關係，在短期內是不可能的」。

最後關於關於台灣半導體產業，侯友宜指出，半導體是台灣科技產業的命脈，必須讓先進技術留在台灣，台灣必須頒布國安法來保護半導體的核心關鍵技術，防止機密資料外洩，「這是我們的責任」。