新華社21日報導， 中國大陸在酒泉衛星發射中心9月21日12時59分使用民營商業運載火箭「谷神星一號」發射「吉林一號」高分04B星，火箭飛行異常，發射任務失利。具體原因正在進一步分析排查。

《吉林日報》報導，為了在酒泉衛星發射中心發射。「吉林一號」高分04B星（聯信盈達一號衛星）9月1日在吉林省產業園舉行出征儀式。

「吉林一號」高分04B星（聯信盈達一號衛星）是吉林長光衛星與聯信盈達有限公司聯合研製的甚高分辨光學遙感衛星，可為用戶提供高清遙感影像產品。該型號衛星在「吉林一號」高分04A星研製應用成功的基礎上，進一步提升了衛星的數據獲取能力和圖像產品的無控制點定位精度，具備同軌多視立體、多條帶拼接、多目標成像等圖像獲取功能。其數據產品解析度、幅寬等主要技術指標與「吉林一號」高分04A星保持一致，具備高解析度、高集成度和智慧化的特點。

如果衛星發射成功，將進一步加速「吉林一號」衛星星座的組網進程，擴增「吉林一號」甚高分辨遙感資訊資源，可為國土資源普查、智慧城市、農林業開發等領域提供更豐富的遙感數據和產品服務。