2023第2屆跨聯盟籃球邀請賽21日UBA代表政治大學111比82擊敗台灣啤酒，4連勝提前確定封王。

政大這個暑假從美國、大陸、佛光盃、日本、菲律賓等國內外連續征戰，9月份更是單月要打23場比賽，總教練陳子威表示，雖然賽程密集，不過球員心態上都是一直保持想出賽、展現團隊的積極，球隊也會照顧球員健康，盡量避免傷勢，其中在日本、菲律賓也吞過不少敗仗，都是球隊成長的養分。

政大碩二球員李允傑前一場因為隊友莊朝勝發揮相當好，因此也苦無替補上場機會，這場比賽獲得出賽機會，出賽超過20分鐘，貢獻18分，本季隊長莫巴耶25分、10籃板，陳子威說：「昨天就有跟允傑溝通過，也很欣慰他就算在板凳席，永遠都做好上場的準備，且很快就能為球隊建功，這個特質也是學弟佩服、學習的優點，至於莫巴耶，同樣有積極的態度，因此才讓他擔任隊長，來帶動隊友氣氛。」

政大22日將出戰彰化柏力力，不過目前6天賽程打完，政大4連勝是唯一不敗之師，已經結束賽程的台灣銀行、台北台新戰神分別4勝1敗、3勝2敗，政大擊敗過台銀，就算最後戰績依樣，政大名次仍優於台銀，因此政大確定提前獲得本屆跨聯盟冠軍，台銀第2、台新戰神第3，4到6名還待最後一天賽程後確定。