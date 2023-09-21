高雄羅姓夫婦遭殺害，影響2名未成年孩子情緒，今天是夫妻頭七，羅男父親向媒體投書感謝社會與政府協助，並透露原本靈骨塔原本是為他與妻子所準備，如今卻變成兒子與媳婦要用，感嘆人生無常。

住在高雄市苓雅區的羅姓夫妻15日遭樓下吳姓男子殺害，留下2名未成年孩童，今天是受害夫妻頭七。男童阿嬤透露，受害的兒子與媳婦預計23日舉行告別式，但孫子案發後心理受創嚴重，也主動畫畫想送給「在天上的爸媽」，令人相當不捨。男童阿公阿嬤也決定今後將把愛孫帶回花蓮照顧。

男童阿公向媒體投書「代表受害者家屬的感恩信」，除了感謝社會各界跟高雄市政府協助，才能圓滿達成部分階段性任務。也提到孝順的兒子與媳婦當初是為他與妻子準備的塔位，但如今卻變成兒子與媳婦要用，「人生無常，莫此為甚，奉勸世人愛要及時，千萬莫再猶豫而抱憾終身」。

男童阿公也提出3項訴求，第一，除了兇手應接受應得制裁外，不希望再有人因此受牽連受傷：請各界別再撻伐社工和檢警。第二則是擔心此案可能交由國民法庭審理，稚子可能因此在冗長審理過程再受傷害，期許能回歸專業。

第三，2名孩童的阿公與阿嬤已經年邁，能陪伴孩子時間相當有限，因此籌措教育基金是現階段能幫忙做的，感謝社會局這方面已經設想到，也先感謝社會各界得愛心關懷援助，成為孩子一生的貴人。