崔子格近來首度於電視節目《大戲看北京》獻唱新歌。（翰森娛樂提供）

創作歌手崔子格被封「OST女王」，近來替楊祐寧演出新劇《特工任務》演唱主題曲〈獨特〉。她日前首度在節目《大戲看北京》獻唱這首歌，大展歌藝，引起關注，她表示約在1個月前接到節目邀約，馬上進行減肥計劃，1個月內完全不吃任何澱粉類食物。

她近期積極忌口瘦身，不到30天狂瘦5公斤，只為能穿下性感的緊身黑禮服，被問到減肥很辛苦？她笑表示：「沒辦法，這就是女藝人的宿命吧。」

崔子格曾為多部電影及劇集創作及演唱主題曲，最為知名是由王心凌、明道主演《天國的嫁衣》主題曲〈花的嫁紗〉，被網友封為「洗腦神曲」；她這次新歌〈獨特〉後段漸進式的音樂編排，刻意營造出有多層次的空間感和氛圍代入感，音樂旋律十分優美。

〈獨特〉由崔軾玄作詞、王可作曲及擔任製作人，弦樂特邀Budapest Art Orchestra樂團錄制，華麗的弦樂編排起伏跌宕，為歌曲增添飽滿分明的層次，她在歌詞中唱出「你是撲朔迷離的夜色，越是接近越難以猜測」和《特工任務》的劇情十分契合，像是一場沒有硝煙的戰爭，體現人民英雄所經歷的艱苦與心酸。