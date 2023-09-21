進口蛋風暴，越演越烈，畜產會董事長林聰賢跟農業部長陳吉仲雙雙請辭下台。前立委郭正亮表示，真正的癥結是超思是誰介紹的？有人覺得陳吉仲很冤，因為他不認識超思負責人秦語喬。也就是說，這就跟小吃店可以進口快篩的模式完全一模一樣，也就是要有人去處理，然後那人不見了。

郭正亮21日在政論節目《新聞大白話》中表示，事實上到目前為止，包括獨派、1450、英系，都覺得陳吉仲是冤死，替人受過。他開辭職記者會，有多少民進黨立委幫他送別，認為他受到不平待遇。這是民進黨要斷點，迅速做危機處理。因為星期五總質詢，行政院長陳建仁一定會被圍攻這個議題，所以要讓做決策的人，全部都不見，做決策的人就是林聰賢跟陳吉仲，兩人有過，所以下台。

郭正亮接著指出，他們不僅要讓人證消滅，還要讓物證消滅，所以巴西蛋銷毀的量要增加到8000萬顆。人證、物證都沒了，要怎麼抓弊案。

郭正亮點出，真正的癥結是超思是誰介紹的？當然有人覺得陳吉仲很冤，因為他不認識超思負責人秦語喬。也就是說，有人賺了這一手錢，然後那人不見了，因為那個人比他還大咖，這就跟小吃店可以進口快篩的模式完全一模一樣，就是要有人去處理。

郭正亮質疑，為什麼是小吃店、為什麼是超思？這種資本額50萬，因為有人去墊款、有人去處理周邊需要用的錢，反正就是用人頭搞定訂單。結果小吃店進快篩，查不出來，因為時任衛福部長的陳時中比陳吉仲，第一時間就要封存20年。陳吉仲傻傻的，把內容都公布了，事實上，該公布的是畜產會董事長林聰賢，林聰賢從頭到尾都藏起來，直接走人，林聰賢是陳吉仲之前的上司，新潮流的，他哪得罪得起？而這個才是真正該徹查的部分。