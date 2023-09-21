國民黨總統參選人侯友宜近期訪美，美西時間20日參加僑宴時，出現一名驚喜嘉賓，就是侯友宜於「南非武官狹持事件」中救出的小嬰兒查克(Zach)，今年26日的查克也與侯友宜相擁說「你對我非常重要，沒有你我就不會在」。政大國際關係中心研究員嚴震生表示，美國總統拜登也會在競選時與「因公殉職警察之子」見面，美國人很會這一套，且侯友宜提出將警匪「攻堅理論」應用到國防策略，正好南非武官脅持案就是靠談判保下人質，一定會有加分。

嚴震生在政論節目《大新聞大爆卦》表示，此次侯友宜訪美，國民黨想的很周到，安排查克在僑宴上與侯友宜見面，背後的調查做得很好。他透露，美國總統拜登在競選時，團隊會安排一名「警察之子」跟他見面，那名警察之子的親人正是因公殉職的警察，拜登曾經去表示悼念、安慰，到競選時兩人再次會面。

美國人最會搞這一套，此次侯友宜與查克見面，應該是美國的華僑幫忙安排，因為侯的警政生涯最為人津津樂道的就是南非武官脅持案，剛好可以找到事件的當事人出來做見證。

嚴震生也提到，侯友宜此次訪美在智庫座談、專訪中，有提出用「攻堅理論」對應到國防策略應用，以警匪對峙的經驗舉例說，要有備案、知道甚麼時候攻堅和最重要的談判能力，對應到兩岸、國防上就是強調「台灣要先提升自我能力，在與對岸談判」。而侯友宜在南非武官脅持事件，就有展現出談判的能力，此次安排與南非武官之子查克見面，一定會有加分，而且是溫馨的一面。

另外，嚴震生也提到，侯友宜此次訪美見到的人還蠻多，尤其是見到同樣是警察出身的紐約市長亞當斯，而賴清德沒有見到，侯友宜這次出訪是把過去的履歷全部用上，非常有效。

嚴震生也說，侯友宜在僑社有這種盛大歡迎的場面，民眾黨主席柯文哲可能無法複製，柯就要重新思考要不要二度訪美，首先是僑社找不到那麼多人捧場、其次是能見到多少美國政要，如果去了比不上侯友宜，那不去還比較好，或是柯文哲可以考慮去印尼等其他國家訪問，也是另一個突破。