飯店外進駐17攤位的「馨生公益市集」，邀請犯罪被害人及其家屬走到戶外參加活動。（許逸民攝）

澎湖地檢署與財團法人犯罪被害人保護協會台灣澎湖分會，今晚在五星級的福朋喜來登酒店無償提供木棧道廣場場地下，首度移師戶外舉行，於飯店外進駐17攤位的「馨生公益市集」，邀請犯罪被害人及其家屬走到戶外參加活動。

犯罪被害人保護協會澎湖分會主任委員蔡惠如表示，馨生人團體就是犯罪被害人或其眷屬，檢察署利用緩起訴金進行關懷行動，期許讓馨生人走出犯罪陰霾，並能融入社會，更重要的是喚起社會大眾對於犯罪被害人的保障。

而社會有許多人受到犯罪的傷害，因此犯罪被害人保護協會的工作，就是要協助受害人及其家屬，能走出傷痛，走入社會。所以在中秋前夕，給受到犯罪侵害的被害人家屬必要的關愛，協助受害人家屬走出傷痛，走向陽光「馨生」。

同時也頒感謝狀給勝國大飯店總經理黃同成，感謝飯店無償資助異地住宿方案。因為長期以來，舉凡在澎湖遭遇犯罪被害案件的受保護家庭，有跨海處理後事、訴訟出庭或後送醫療等需求，為了減輕受保護人因距離而產生的交通及住宿壓力，都由勝國大飯店無償提供外地來澎的受保護人免費住宿，這份異地關懷，減少被害人往返離島的經濟負擔。

曾任法務部保護司司長的澎湖地檢署檢察長陳佳秀說，藉由馨生公益市集的多元辦理方式，以分享、創造為概念的設攤情境，提前陪同馨生人共度中秋佳節，讓馨生人培養經營的自信、走入社會，並在互助與人情的交流中感受到飽滿與充實的富足，另一方面也促使社會大眾更加重視犯罪被害人的權益保障。