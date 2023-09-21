宜蘭監獄為增進收容人與家屬親情的聯繫，於19至21日舉辦8場次「中秋節收容人面對面懇親活動」。（宜蘭監獄提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

今（21日）中秋節懇親活動現場公布得獎名單，並邀請宜蘭地方檢察署檢察長黃智勇及法務部調查局宜蘭縣調查站副主任吳信宏進行頒獎。（宜蘭監獄提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭監獄將收容人參加廉政意象燈籠創意競賽的60件作品，懸掛在戒護區域風雨走廊上供大家欣賞。（宜蘭監獄提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

中秋節將近，宜蘭監獄為增進收容人與家屬親情的聯繫，於19至21日舉辦8場次「中秋節收容人面對面懇親活動」，共有569名收容人及1180名家屬共享天倫；且該監將收容人參加廉政意象燈籠創意競賽的60件作品，懸掛在戒護區域風雨走廊上供大家欣賞，各個高高掛起的繽紛燈籠，增添不少團圓氣氛。

宜蘭監獄為建立收容人廉潔誠信觀念及正確法律認知，將藝文創作融入廉政素材，舉辦「佳節傳愛，廉心守護」燈籠創意競賽，不僅增進收容人與廉政政策之互動性，更運用各個燈籠創意作品，為監內環境營造熱鬧溫馨的佳節氛圍。

該燈籠競賽主題以「品德」及「中秋佳節」二項為主軸，由收容人發揮創新思維，從「誠信」、「守法」、「廉潔」、「負責」、「正直」、「陽光」等品德概念為構思，設計直徑45公分、高度50公分為主體的應景燈籠，並將宣導標語結合燈籠創作及裝飾，於燈籠主體下垂墜標語2則，呈現生動活潑的應景裝置藝術。

共有60件參賽作品，得獎名次如下，第一名第15工場的「端正政風好政府、廉政政府靠你我」、第二名第13工場的「玉兔騰躍光風齊月」、第三名第16工場的「月圓人團圓」、第四名第15工場的「全民反賄選廉潔好政府」及第五名第16工場的「瓊樓玉宇」等。

且於今（21日）中秋節懇親活動現場公布得獎名單，並邀請宜蘭地方檢察署檢察長黃智勇及法務部調查局宜蘭縣調查站副主任吳信宏進行頒獎，與現場的家屬共同見證及肯定收容人的創作與才華；在各作品中除有濃濃的節慶氣氛外，亦能感受到收容人對家人的思念及對團圓的渴望，「家」永遠是他們復歸社會的精神支柱。