在YT頻道上擁有逾132萬名粉絲追蹤的網紅「好棒Bump」，其頻道更新的短片類型，多以揭露「柬埔寨」或其他詐騙手法為主題，屢屢吸引不少粉絲觀看並學習新知。昨(20)日，他在YT上透露自己收到一位台中大學生的求助訊息，並在影片中揭露整起事件的前因後果。

「好棒Bump」昨日在YT上更新一則題為「台灣為何還有柬埔寨事件？找工作為何又會被集團控制！？」的短片，透露在台灣遇到的一種詐騙集團的運作情況，即詐騙集團以誘騙、脅迫的方式找車手，更甚之在東窗事發後用其頂罪的方式。

Bump在影片中提及近期收到一封來自台中男大生的求救訊息，表示他因生活陷入困境，經朋友介紹獲得一份工作，其工作內容為出借個人帳戶，並將帳戶內的金錢領出，但當他連續7天都領10幾萬過後才驚覺不對，要求退出，然而此舉卻讓他家中的地址被洩漏，還有人找上門來，要求「最後一次將帳戶內的23萬元領出」。原本A心想做完最後一次就可以徹底結束，但又直覺不對勁，才會傳訊向Bump求救。

對此，Bump致電給男大生後，透露事件的後續發展可能為「被抓去囚禁，而帳戶則被拿來洗不法款項」且因為自身安危受到威脅，面對銀行的詢問時，也無法說出真相。所幸，事件走向還未發展到不可挽回的地步，Bump在聯絡上男大生後，帶他前往警局自首、做筆錄，使其帳戶凍結並獲得警方一定的保護，雖然仍可能背上一定的懲罰，但也即時止損。

另外，Bump也在影片中無奈指出「車手就是詐騙集團的免洗筷」，表示車手多數為年輕學生或是剛出社會的新鮮人，因不慎、脅迫等因素而踏入此途，且事後還容易成為「代罪羔羊」，除了要承受牢獄之苦以及數額不低的債務外，還要面對社會上的不友善眼光，並在種種因素下陷入「惡的循環」，試圖找尋快速轉錢的管道，而無法脫身。