今（21）日各地天氣不錯，午後各地山區雷陣雨降雨範圍也不大，但明天（22日）東北風逐漸轉強，迎風面的基隆北海岸、大台北及東半部地區水氣較豐沛，外出需帶雨具備用，溫度方面高溫上看35度，提醒民眾外出做好防曬準備。

中央氣象署最新資訊顯示，明天（22日）開始台灣周邊環境風場轉為東北風，迎風面的基隆北海岸、大台北及東半部地區有局部短暫陣雨，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；溫度方面，各地高溫約34度，山區更可能出現35度的炎熱天氣，加上中午紫外線偏強，若有外出準備應做好防曬準備，並隨時補充水分。

周末吹東北風，基隆北海岸、大台北及東半部地區雲量增多有雨。（圖／中央氣象署）

周末至下周一（23日至25日）依舊吹著東北風，基隆北海岸、大台北及東半部地區雲量增多，為陰短暫雨的天氣，其他地區則呈現多雲到晴的好天氣，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；下周二至下周四（26日至28日）水氣再增加，迎風面的降雨範圍將持續擴大，不過中南部地區的天氣仍為多雲到晴。

臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」也指出，下周主要需留意南邊低壓區內擾動發展變化的情況，不排除有熱帶低壓或颱風生成的機會，至於是否會影響台灣，目前還言之過早，將持續追蹤並隨時更新最新資訊。