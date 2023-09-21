知名作家李昂發文批判捷運的年輕人不讓座，還被施以白眼，並點名台北市長蔣萬安詢問看法，並要他給個博愛座的使用方式，此舉掀起廣大網友論戰，對此，資深音樂人許常德表達對博愛座的看法，並喊話「市長和李老師可以心平氣和給個建議」。

許常德表示，博愛座從字面上來看，是在提醒這是和愛有關係的設計，但不是規定，「規定來的愛都不會是愛，沒有心甘情願的同理心，這個議題就無需擴大到要市長回覆」。

如果要這麼討論，「李老師的級數是可以提出更智慧的圓滿方式，博愛座的範圍是可以博大到跟任何人都有關，只要有需要都可以請人讓座」，認為市長和李老師可以心平氣和給個建議。

一番言論也引來網友認可，「博愛座是給需要的人，要不要讓座就屬各人的自由意志了」、「同意可以更有智慧的來討論讓座的需求」、「認同博愛座是給需要的人而不是以年齡來界定」，還有人認為「年輕人願讓坐是幸運，不願讓坐也不用抱怨牽拖」，許常德也回應：「最好不要用一副要訓人的口氣」。