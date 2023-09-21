史上第一回！古典吉他合奏團攜手金歌王王宏恩，將在台北、台中、高雄舉辦共4場「好好呼吸 Mihumisang!」巡迴演唱會 ，米可吉他創辦人趙柏群說，古典吉他跟原民音樂的結合是世界首創，歡迎大家買票進場聽。王宏恩也強調，這場演唱會最大亮點就是「沒聽過」，連他自己都很想看這場演唱會。

趙柏群師承日本新堀藝術學院，2019年被王宏恩「會走路的樹」巡迴演唱會感動，兩人聊過後萌生將古典音樂結合布農古調與流行元素的想法，王宏恩聽過米可吉他室內樂團的多人合奏後也大為驚豔，無奈碰上疫情，去年底才又重啟合作，邀請日本的老師重新將王宏恩的歌編排成古典吉他、流行樂隊的編制，雙方彩排了4次後才確定有了這次的演唱會。

趙柏群說，古典吉他因頻率與人聲較接近，較少見用來作為伴奏，加上願意這樣嘗試的歌手跟吉他樂團都很少，大家可以把握機會買票進場，聽聽看前所未有的演出。

趙柏群表示，這次演唱會吉他樂團共有16把吉他一起演奏，加上王宏恩的樂團，由他擔任指揮，至於古典吉他樂團演唱會跟一般演唱會的差異，趙柏群認為是音效上的不同，古典吉他樂團讓歌曲、歌聲更有底蘊，營造的氛圍也有所差異。

王宏恩說，流行音樂有很多即興的部分，自己又有點人來瘋，跟古典音樂照樂譜演奏不一樣，一開始會擔心被框住，第一次彩排聽了吉他樂團的全新演奏跟編曲，第二次再修改、調整，到第4次雙方終於磨合到完美狀態。

「就算今天不是我表演我也很想看」王宏恩強調，這場演唱會最大的亮點就是「沒聽過」，自己在音樂上也做了點犧牲，放棄隨性、自在的部分，但也獲得很多回饋，更開心自己嘗試跟古典樂合作，讓原民音樂有更多元的樣貌。

王宏恩x米可吉他室內樂團演唱會10月14日在高雄登場；10月28、29日連兩天在台中舉辦；最終場11月11日巡迴到台北，票價1600元到2000元不等，現在已開放購票。