許多人在追求對象的過程中，可能會固定和對方通話暢聊一番。一位母胎單身的女子表示，近日她和一位日本男生穩聊中，不過對方似乎會在通話時偷偷DIY，「因為最近講電話的時候常常聽到怪聲（連續的氣聲）」，讓她興起想放生的念頭，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，她發現穩聊的日本男生似乎會在打電話時，自己偷偷DIY，但對方卻完全沒有想要告訴她的意思，就算原PO委婉進行詢問，男方也是完全否認、試圖就此蒙混過去，讓原PO感到相當疑惑，「請問各位這是不是可以放生了？還是應該要跟他明確的談談看這件事？」

對此，許多網友紛紛回應，「他都試圖矇混過去那也沒有談的必要了啊，超噁心…是我直接放生」、「我之前也有過類似的經驗！每次通電話，對方都會發出奇怪的聲音（類似喘息聲），當時也有詢問是不是在做奇怪的事，但對方回應說因為腰痛所以發出這種聲音？但後來還是覺得他很奇怪就放生了！」。

不過也有人認為，男方搞不好根本沒幹嘛，「我男友也有類似，視訊在抖，後來發現他只是手抖」、「說不定人家在大便啊！你用力擠壓不會放鬆氣聲嗎？」、「也說不定他真的沒在幹嘛」。