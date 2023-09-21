社民黨台北市議員苗博雅21日質疑，自己向衛生局索取巴西蛋流向資料，廠商資訊卻無故資到遮掩。反觀國民黨議員徐巧芯、游淑慧等人獲得的資料卻是完整的。左起依序為苗博雅、游淑慧、徐巧芯索得的巴西蛋資料。（苗博雅、游淑慧、徐巧芯提供／丁上程台北傳真）

台北市政府衛生局日前向中央畜產會索要巴西蛋流向相關資料，並於19日獲得回覆。不過社民黨台北市議員苗博雅質疑，自己向市府索取相關資料，業者資料與雞蛋數量，卻全部被衛生局打上馬賽克，只剩表格、標題；反觀國民黨議員游淑慧、徐巧芯等人取得的資料卻是完整的。對此衛生局長陳彥元表示，對於所有議員索資，一向秉持透明公開原則，已重新補送未遮掩文件。

苗博雅21日表示，蔣萬安19日喊話要中央畜產會當天提供巴西進口蛋流向資料，若不提供資料則依違反食安法開罰，而中央畜產會依要求，如期提供資料給北市府。不過苗博雅指出，後續向北市府索資，請市府提供中央進口雞蛋流向資料。但奇怪的事卻發生，北市衛生局使出蓋牌大法，把中央提供業者資料與雞蛋數量，全部打馬賽克，只剩表格、標題。

苗博雅表示，北市府拒絕議員索資，已違反「台北市政府各機關提供市議會及議員資料處理原則」，且讓人感到困惑，明明是要接受議會監督資料，為何市府當成商業機密，保密到家，質疑是要留待日後選擇性公布，且有針對性操作，「蔣萬安要求中央公開透明，但卻遮掩索資內容，實在讓人困惑，到底想操作什麼？」

不過反觀國民黨議員徐巧芯、游淑慧等人也都於21日下午揭露該份資料，不過內容都未被遮掩。徐巧芯表示，關於巴西進口雞蛋的流向資料，台北市政府向中央索取資料後，也向台北市了解，希望公開資訊讓全民注意。徐巧芯透露，經過說明需求及原委，溝通過後，衛生局並沒有馬賽克任何資訊，更沒有黑箱蓋牌，而是表明會直接提供給議員問政。

衛生局長陳彥元則回應，對於所有議員索資，一向秉持透明公開原則，與北市議會共同堅守食安優先立場，持續依畜產會提供流向資料進行稽查，並公布在台北市蛋品稽查結果公開專區網頁。陳彥元說，有關畜產會流向資料，已依議員索取資料，依規定簽辦後，提供議員問政參考。據了解，針對苗博雅索資，衛生局已重新補送未遮掩文件。