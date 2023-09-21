民眾黨主席柯文哲的妹妹、眼科醫師柯美蘭，日前宣布將爭取代表民眾黨參選新竹市立委，並開始勤跑地方行程，柯美蘭也在21日發布首篇政策議題貼文，抨擊無良建商低價購買工業地興建「工業宅」，不知情的民眾最嚴重可能會像她老家屋頂的晒衣場一樣遭拆除。

柯美蘭21日在臉書貼文談「住在辦公室的新竹人」，會想談這個題目，不是因為新竹許多上班族為了家庭辛勤工作，以辦公室為家，而是很多人辛苦打拼而來的家，在使用執照上其實就是「辦公室」，許多無良建商低價購買工業地，沒有經過變更就直接用來興建住宅，許多市民在不清楚的情況下誤買了工業宅。

柯美蘭指出，在工業地上面蓋住宅其實是違法的，建商先以工廠申請使用執照，待使用執照發下來後再二次施工裝潢成住宅，使用執照跟實際使用情況不一樣，「最嚴重可能會跟我老家屋頂的曬衣場一樣遭拆除」。民眾買到工業宅，除了可能遭拆除之外，還有房屋貸款可能審核不過、貸款條件較差、適用稅率較高、水電費以營業用計價等可能存在的風險，甚至如果有人在這些住宅內開起工廠，還真的無法可管，讓住戶承受工廠可能帶來的噪音等汙染。

柯美蘭也批評，然而這些事情建商在賣房子給消費者的時候通常不會誠實告知，待交屋後就把違建所承擔的風險轉嫁給消費者，而新竹這樣的工業宅就有上萬戶，並且持續不斷的增加中。

「工業宅亂象不是只有在新竹，而是全國性的問題」，柯美蘭表示，中央主管機關營建署只有請地方政府加強裁處，幾十年來消極處理違法工業宅的後果，就是失衡的都市計畫，讓原本道路設計、學校、公園綠地等公共設施因為額外的人口增長而不敷使用，造成塞車、學校不足等問題，得利的是建商、真正受苦的卻是全體人民。

柯美蘭認為，工業宅問題必須考量民眾權益，可以透過補償方案就地合法，針對工業地違規興建一般住宅必須加重罰則，遏止工業宅繼續增加，還給民眾一個好的生活空間。

此外，民眾黨尚未正式提名柯美蘭參選新竹市立委，但柯美蘭的臉書粉專上已經悄悄貼出「立法委員擬參選人柯美蘭政治獻金專戶捐款登記表」的表單連結。