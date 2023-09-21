根據《美麗島電子報》2024總統大選第43波追蹤民調顯示，在四腳督的狀況下，賴清德以38.2%支持度領先，侯友宜18.8%位居第二，民眾黨柯文哲以16.3%位居第三，郭台銘以7.3%墊底。至於三腳督戰局，賴清德仍以39.8%領先，侯友宜21.7%、柯文哲20.2%。

《美麗島電子報》公布第43波總統大選追蹤民調，在四腳督的狀況下，賴清德以38.2%支持度領先侯友宜的18.8%、民眾黨柯文哲的16.3%、郭台銘為7.3%墊底。

而在三腳督的狀況下，賴清德以39.8%，領先侯友宜的21.7%、柯文哲的20.2%。侯、柯在誤差範圍內。

另外再根據該民調進行分析，有34.9%的民眾認為民進黨應該繼續執政，18.2%的民眾認為應該換國民黨執政，10.6%認為應該換民眾黨執政，5.5%的民眾認為該換無黨籍的人執政。

該民調是由《美麗島電子報》委託製作，調查時間2023年9月18日至20日，為追蹤民調第43波。本次調查成功完訪1334人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±2.7%；另外，樣本代表性與加權採用「比例估計法」，