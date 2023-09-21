香港樂壇四大天王之一的郭富城早年外型英俊，是許多少女心中的夢中情人，一首經典歌曲〈對你愛不完〉紅遍全亞洲，近年他將事業重心轉向大螢幕，2005年和2006年憑藉精湛演技蟬聯兩屆金馬獎最佳男主角，2017年他與小22歲網紅方媛結婚，共同育有兩個寶貝女兒，日前郭富城與方媛現身賽馬場，郭富城愛駒勇奪第一，贏得約4百多萬元獎金。

據香港媒體報導，郭富城熱衷賽馬，甚至成為馬主培養愛駒參賽，近日其中一隻愛駒「舞林密碼」參賽，郭富城帶著老婆方媛特地到現場打氣，舞林密碼也十分爭氣，在騎師何澤堯的帶領下奪冠，贏得獎金104萬元港幣（約428萬元新台幣），郭富城表示這次贏得驚險，他對比賽都抱持平常心面對，而他與方媛互動自然恩愛，令旁人羨慕。

郭富城近期在世界各地舉辦演唱會，據悉他將斥資5000萬打造新巡演，首站訂於11月11日在深圳開唱，據傳開麗娛樂近期正與郭富城團隊接洽明年來台開唱，對此開麗娛樂16日表示：「會爭取，希望有機會帶來台灣。」而郭富城睽違4年舉辦大型巡演，團隊不惜成本打造智能方塊巨型風車舞台，將帶給觀眾華麗視覺體驗，巡演預計唱遍50座城市，郭富城說「我每次都希望尋求突破，打破自己的常規，無論舞台設計、舞蹈編排、造型配搭，我與團隊都會盡力創作新視覺。」希望觀眾感受到團隊用心，「我不敢自誇說甚麼舞台王者的稱號，但是我站在舞台上的製作，肯定是王者級別的班底。」