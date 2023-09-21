美國晶片巨頭高通在大陸將大規模裁員消息發酵。據市場近日傳言，高通裁員「重災區」是上海無線研發部門，甚至將撤掉上海研發中心。據第一財經引述高通21日回應，公司預計採取調整措施，主要措施將包括裁員，更強調市場傳言的「大規模裁員」、「關閉辦公室」、「撤離上海」等說法是誇大其詞。但並未說明具體裁員規模與方案。

近日有行業自媒體發文稱，高通將進行大規模裁員，涉及整個中國區部門，包含Wi-Fi部門50多人（包括軟體＋驗證）將全部裁掉，其餘每個部門裁員20％。補償標準為普通員工為N＋4，資深無固定期限合約員工N＋7。甚至也有網路傳聞指出，高通將撤離上海，上海研發部門將被全數裁撤。

高通21日回應裁員傳聞，指出公司在第3季財報電話會議與8月提交的10Q報告中曾提到。有鑒於宏觀經濟和需求環境的持續不確定性，公司預計將進一步採取調整措施，以實現對重要增長機遇和業務多元化的持續投資，坦言預計主要措施包括裁員。

高通更說明，網傳的「大規模撤離上海」、「一窩端」等都不屬實，在上海有很多業務佈局，仍正常經營中。同時預計裁員等措施行動將產生大量額外調整費用，很大一部分預計發生在2023財年第4季，目前預計調整措施將在2024財年上半年基本完成。

觀察在大陸佈局，高通中國在北京與上海均設有研發中心。根據天眼查資訊顯示，高通資訊科技（上海）公司成立於2010年08月16日，註冊地位於上海自貿區。

具體經營範圍包括區域網路晶片，有線、無線通訊終端晶片及其軟體的測試及維護，並提供相關技術諮詢、技術服務，通訊設備、測試儀器、區域網路晶片、有線及無線通訊終端晶片及電腦軟硬體的進出口。