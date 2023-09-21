應中國大陸領導習近平的官方邀請，敘利亞總統阿薩德（Bashar Assad）於本週四（21）抵達中國大陸杭州，展開了近20年來首次的正式訪問，大馬士革正努力打破西方對其實施的孤立政策之際，因此這次訪問具有極大的外交重要性，也為敘中高峰會做好準備。本次訪華將由一個由政治和經濟界人士組成的高級代表團陪同，強調了此行的多方面性質。預計在此次訪問期間將達成2國之間多項工業協議。

據《阿拉伯廣場新聞》（Al Mayadeen）21日報導，阿薩德抵達杭州後將與多名官員會晤，隨後前往北京將與中國高級官員舉行多次會議。阿薩德還計劃參加2023年杭州亞洲運動會的開幕式。

今年4月，敘利亞領袖在大馬士革接待了中國大陸特使翟雋，期間阿薩德讚揚了中國大陸在全球問題中的關鍵作用，例如提供平衡的政治和經濟存在。中國大陸斡旋使得沙伊關係得到改善，給整個中東地區的穩定帶來積極影響。

在經濟領域，這使得跨國交易中脫離美元，金磚國家（BRICS）可以在這一問題上發揮領導作用，國家貿易往來也可以選擇以人民幣結算。

他還稱讚了俄中關係的發展，並認為這些不斷擴增的國際鏈結，以及金磚國家聯盟，允許建立強大的多極世界秩序（Multipolarity），敘中官員此前已討論了幾個基礎設施項目，特別是在能源、礦業、交通和水利設施方面。