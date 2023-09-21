高齡92歲的媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）今天宣布將卸下福斯公司和新聞集團董事長職務，由其子拉克蘭．梅鐸（Lachlan Murdoch）接任。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，梅鐸在給員工的備忘錄中寫道：「在我整個職業生涯中，每天都接觸到新聞和構想，這點將不會改變…但現在是我挑戰不同角色的時候，我知道我們有一個才華洋溢的團隊。」

梅鐸兒子拉克蘭．梅鐸將成為福斯公司（Fox Corporation）和新聞集團（News Corp.）兩家公司的唯一董事長。梅鐸稱兒子拉克蘭「是位充滿熱情，堅守原則的領袖」。

現年92歲的梅鐸1950年代進入新聞業，他1985年以6億美元向油商戴維斯（Marvin Davis）買下20世紀福斯影片公司（Twentieth Century Fox）後，搖身成為好萊塢高層要角。梅鐸1986年跨足電視圈，買下美國多家電視台，成立福斯廣播公司（Fox Broadcasting）。