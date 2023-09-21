今（21日）晚間威力彩開獎，確定連26期槓龜，頭獎7.2億元仍未送出。貳獎1注中獎，獎金新台幣900萬5543元。台彩表示，下期預估銷售2.8億元至3億元，9月25日頭獎累積金額預估上看8.1億元。
台彩今晚開出威力彩第112000076期獎號，第一區中獎號碼由小到大依序為03、07、12、13、28、34，第二區中獎號碼為05。
派彩結果及中獎號碼以台彩官網公布為主。
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