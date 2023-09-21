針對大直民宅陷地事件所造成的撤離戶安置問題，台北市都市發展局建管處今（21）日回應稱「基泰建設承諾在房屋修繕完成前，將會持續補助撤離戶的安置費用」，沒想到基泰建設隨即又發聲明，將撤離戶持續安置的責任推給台北市政府；對此北市都發局今晚發聲「嚴厲譴責基泰建設」，痛批其玩兩面手法，要求對方負起責任，勿一再推諉敷衍了事。

都發局表示，昨（20）日在中山區公所召開「鄰房損壞鑑定結果結構是否安全」說明會上，撤離區居民表達仍有疑慮希望延長住宿旅館，都發局長王玉芬當場要求基泰建設於今（21）日中午前提出答覆。

都發局指出，今日上午也接獲基泰建設表示「本公司已強力要求營造廠全力配合住戶需求儘速修繕，務必讓該等住戶能儘速返家居住。若2023年9月22日前仍無法完成修繕，本公司承諾讓住戶續住旅館至屋況適合返家居住為止，旅館費用將由本公司負擔。」並以電話口頭向本局承諾將派人處理。

都發局說，今日傍晚基泰已提供聯絡窗口，處理撤離戶於各旅館續住問題，另住戶也可向旅館內的市府同仁提出需求，然而下午基泰建設發出的聲明稿卻玩兩面手法，一再推諉卸責，對此都發局予以嚴正譴責，「請從未站到第一線就退居第二線的基泰建設，負起對住戶該有的責任！」。

都發局呼籲，基泰務必正視撤離區住戶訴求，指派專人團隊逐一確認住戶是否續住，且就損鄰修繕部分，亦應儘速排程辦理，讓住戶儘速返家安居，同時責成基泰建設負起責任，後續仍將對於住戶持續關心，了解住戶的需求，都發局也會落實蔣萬安市長要求，基泰在沒有完全負責之前，「休想在台北市再動工任何一個建案！」。