勤億蛋品9月15日的聲明，晚間疑似從官網上消失。（翻攝自台北市議員游淑慧臉書／呂妍庭嘉義傳真）

台北市議員游淑慧今揭露畜產會資料，國內知名勤億蛋品6月到9月，陸續買了1萬6685箱，高達600萬顆巴西蛋，而勤億蛋品9月15日才發表聲明，指勤億公司品牌蛋100％是國產蛋，晚間9點多，該聲明疑似已在官網消失，而嘉義市衛生局進一步證實，勤億蛋品從3月至9月，共買進上千萬顆進口蛋。

嘉市衛生局20日到勤億蛋品嘉義加工廠查核，衛生局長廖育瑋說，勤億3月至5月從菲律賓、土耳其、美國和泰國共進口200多萬顆殼蛋，全做成洗選蛋售出，另替農業部代工170多萬顆巴西蛋做成液蛋，另又向農業部買進790多萬顆巴西、土耳其進口蛋做成調味液蛋，不過目前調味液蛋都凍存未流進市面，總計勤億從3月至今共購入1160多萬顆進口蛋。

另游淑慧貼文曾公布勤億蛋品9月15日的聲明「本公司於各大消費通路所敗售的品牌蛋品，其雞蛋來源100％為國產雞蛋，請消費者安心使用」，晚間9點多不明原因從官網消失。