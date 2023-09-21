演藝圈每個時期都有出了名的美女，最近網路論壇《批踢踢實業坊》上有人發文，好奇香港一代女神朱茵與台灣第一名模林志玲兩位女星，如果以巔峰時期來看誰比較優；短時間就引起其他人熱烈討論，兩位女神各有擁護者，但許多人形容林志玲不僅完美，更直言「巔峰時期無敵」。

香港女神朱茵以電視劇《射鵰英雄傳》的黃蓉、《西遊記之仙履奇緣》的紫霞仙子，在觀眾心中留下難以抹去的美麗倩影；而林志玲擁有模特兒需要的完美比例加上甜美臉蛋，性格又溫柔優雅，只要她一出現幾乎是鎂光燈焦點，更是許多人心中的女神。

有網友在《批踢踢實業坊》發文問朱茵和林志玲哪個比較優。（圖／摘自《批踢踢實業坊》）

今（21）日中午有網友在《批踢踢實業坊》發文，提到朱茵是香港第一美女，林志玲是公認台灣第一名模，「如果兩個都在巔峰時期，哪一位比較正呀？」；貼文底下有各種不同看法，喜歡朱茵的一方認為她太仙，戲劇作品都很有代表性，還不禁脫口「沒得比呀！朱茵太仙了」。

不過，有蠻多人也紛紛力挺林志玲，更形容兩人巔峰時期走在路上，大多只會看林志玲，因為她的氣場、氣質和身材贏太多，「林志玲巔峰時期強太多」、「林年輕的時候無敵」、「我選林志玲呀！內外兼修，全方位的美女」、「超愛志玲，人美心更美」。