趙又廷和女神高圓圓結婚9年，育有一個寶貝女兒Rhea，不過夫妻倆對於家庭生活和孩子都相當低調，鮮少對外談論，近日趙又廷和賈靜雯、黃曉明在節目上聊天，談到女兒長相他也懊惱表示「為什麼我女兒那麼像我？」讓網友看了都快笑翻。

近日賈靜雯上陸綜《中餐廳7》，和曾合作《大漢天子》的黃曉明還有閨密高圓圓老公趙又廷敘舊，三人聊起育兒經，黃曉明好奇賈靜雯3個女兒是否性格都不同，她也表示完全不一樣，並說到和修杰楷的2個女兒「長得像她的，個性像爸爸；長得像爸爸的，個性卻像她。」

這讓黃曉明也相當認同，透露兒子跟他長得很像，但性格卻像Angelababy，並表示自己小時候乖到會讓人以為他是女生，「我的兒子跟我很像，但他簡直皮得就是上天了」。

而這也讓趙又廷不解，「兒子不是像媽媽嗎？那為什麼我女兒那麼像我」，賈靜雯也在一旁附和「對，你女兒就百分之99.9像你」，聽完趙又廷相當懊惱嘆「我多麼希望她像她媽」。

節目片段播出後，「趙又廷希望女兒長得像高圓圓」話題也登上熱搜，網友笑稱「因為他老婆是高圓圓哈哈哈，他每次採訪一提老婆就好自豪，高圓圓的顏控老公」、「他們應該再生個兒子，肯定像媽」。