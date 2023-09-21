八旗文化總編輯富察（李延賀）遭陸方拘捕至今近6個月，民眾黨總統參選人柯文哲今天批評「政府假裝沒他的事」。陸委會晚間提出反駁，指政府對此案已透過兩岸既有管道向陸方提出明確要求，也為家屬提供關懷與協助。

柯文哲今天表示，富察領有中華民國身分證，應該被視為國民，政府有責任保護他。柯文哲批評，富察被關在大陸好幾個月，這牽涉到兩岸完全不溝通， 「所以政府也假裝沒他的事，這是不對的」，他說，目前兩岸完全不溝通是不好的，像這種事情就不能解決。

對此，陸委會今日晚間以書面表示，中共近年來以國家安全為由接連逮捕拘禁外國人士，不只限於台灣人。例如，自2015年以來，至少已有17名日本人被拘禁判刑；美國政府也宣稱有3名美國公民目前正在拘禁中。各國政府都嘗試溝通交涉，但都幾無成效。

陸委會也說，對於富察在陸遭拘捕一事，政府在這段時間以來，已透過兩岸既有管道向陸方提出明確要求，也為家屬提供關懷與協助。至於本案詳細情況，陸委會充分尊重家屬意見，目前沒有新的進度說明。

八旗文化是讀書共和國出版集團屬下的出版社，總編輯富察在3月初回大陸探親後失去消息，在上海據傳遭秘密拘捕，跟公司沒有任何聯繫，臉書停在3月初沒有更新。