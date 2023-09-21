1997年「南非武官狹持事件」中，被時任台北市刑大大隊長的侯友宜救出的小嬰兒查克（Zachary Garske），20日驚喜現身國民黨總統候選人侯友宜的美國僑宴，查克與侯友宜在台上相擁。國民黨總統候選人侯友宜表示，又想起當年抱著襁褓中的他，如今我們彼此擁抱，沒有太多的言語，只有最深的祝福。

侯友宜21日在臉書粉專貼文表示，在舊金山返台前最後一場僑胞後援會，沒想到，當年從南非武官卓懋祺家救出來的嬰兒查克，今天也來到現場。看到查克，又想起當年抱著襁褓中的他，如今我們彼此擁抱，沒有太多的言語，只有最深的祝福。

侯友宜接著表示，「人在公門好修行」，警察守護人民，就是天職。他期盼，希望查克，以及他身邊的人，都能夠平安、幸福，這也是他所希望帶給台灣這片土地，同樣的美好。

網友紛紛表示，「去這趟美國就這段影片最加分了！讚！」、「不忘初心，天下為公」、「訪美行程，最完美的ending」、「太感人了」、「當年大家都守著電視非常緊張，如今孩子都長這麼大了，真令人感動」、「光這一份勇氣，就值得投侯友宜一票了！加油！」

還有網友說，「不管是當年抱出小男嬰的畫面， 還是今天與查克相會的畫面，都令人感動萬分！加油，侯友宜市長 ！」