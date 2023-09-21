近來頻被對手陣營批評，替嘉義市爭取經費不力的立委王美惠，今在臉書公布好消息，指經多次奔走與溝通，中央已正式核定「市府北棟地下停車場」、「舊市公所地下停車場」補助經費，成功爭取5億經費興建停車場，這就是前瞻！對此，國民黨提名嘉義市立委參選人張秀華除說市府努力功不可沒，也說就算多了這5億，嘉義市前瞻預算分配，還是全台最後一名。

中央前瞻計畫預算8400億元，執行逾5000億，嘉義市獲30.95億全台最低，讓張秀華頻頻質疑現任民進黨籍立委王美惠爭取預算不夠力，今王美惠在臉書貼文，指為改善嘉義市的停車問題，嘉義市政府提出「市政府北棟地下停車場」及「舊市公所地下停車場」兩處新建工程計畫，也向交通部公路總局申請「改善停車問題計畫」前瞻經費，今獲中央正式核定。

王美惠說，中央已正式核定「市府北棟地下停車場」超過2億7000萬元補助經費、「舊市公所地下停車場」超過2億2000萬元的興建經費，待完工啟用後，嘉義市將可增加超過1000席汽機車停車位，期盼有了中央資源挹注，未來能紓解市民及觀光客的停車壓力，她也會繼續努力，讓中央看見嘉義，在嘉義挹注更多資源。

市府交通處表示，今下午接獲正式核定電子公文，本次共核定2案，包含市政府北棟地下停車場，工程總經費5億9559餘萬元，中央補助2億7836萬6000元、地方自籌3億1723萬3000元。另舊市公所地下停車場工程總經費4億8255萬8000元，中央補助2億2163萬4000元，地方自籌2億6092萬4000元，經費扣除不補助費用如公共藝術費及景觀配置費、法定停車位經費、具自償性經費等，中央補助比率約67.35％。