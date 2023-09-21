台中市2家液蛋業者使用進口冷凍殺菌液蛋，產地卻標示台灣，至7月底才改回標示，遭疑涉嫌洗產地。業者喊冤，是依農業部指示標記「台灣」。農業部20日先說，雞蛋變成冷凍液蛋，屬於「實質轉型」，製造地可以標「台灣」，晚間又改口認錯。對此，中天《盧秀芳辣晚報》21日由記者「辮子妹」進行街訪，詢問民眾對農業部說，雞蛋變成冷凍液蛋，屬於「實質轉型」的想法，許民眾一面倒，認為「真的是胡扯，一講我就很生氣，要罵三字經，什麼轉型？蛋白轉成蛋黃嗎？民進黨是貪之又貪」，引發討論。

中天《盧秀芳辣晚報》21日由「辮子妹」進行街訪，對於農業部表示，雞蛋變成冷凍液蛋，屬於「實質轉型」，許多民眾紛紛認為「怎麼轉型？蛋可以這樣轉來轉去？這樣有點騙人民」、「真的是胡扯，一講我就很生氣，要罵三字經，什麼轉型？蛋白轉成蛋黃嗎？民進黨是貪之又貪啊，可惡」、「感受上應該是被騙」、「我覺得這是一個欺騙，最大目的可能就是為了要賺錢」、「這是扭曲事實」、「我心裡很不舒服」、「非常不誠實」。

不過也有少部分民眾坦言，「還是要標示清楚，比較爭議的點是因為它壞了，也不知道它的產期等等」、「下台有幫助嗎？沒幫助，人家信任他們的還是信任他們」。