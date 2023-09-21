草食男真的越來越多了嗎？有女網友指出，大學以前對自己有好感的男生，大多都會主動聊天、送東西，但是上大學後男生卻越來越不主動，讓她相當好奇怎麼會有這種轉變，結果一名男網友的神回應讓其他人全都有共鳴。

一名女網友昨（20）日在「Dcard」表示，大學以前班上同學都玩在一起，對她有好感的男生幾乎都會主動找她聊天，每次的曖昧經驗都是男生主動開始的，但大學以後她卻發現男生開始不主動了，就算遇到有好感的女生也不會主動搭話。

原PO提到，她並不是覺得自己漂亮，或是認為女生就應該要被追，純粹是好奇男生到底是什麼想法，「想問一下各位男生，如果遇到有好感的對象會去主動認識嗎？還是認為這種事情應該也要女生主動？」

其他男網友則解釋，「男生通常會先主動看女生有沒有回應，如果一直熱臉貼冷屁股，自然就會換下一個人了」、「現在一堆女生條件開那麼多那麼雜，如果不符合其中一項條件，那何必自取其辱當小丑」、「我的話會釋出訊號但就僅此而已，我想大多數男生都很怕社會死亡，畢竟你不知道話是怎麼被傳的」。

此外，還有人直言「現在比較容易被me too」，讓其他人全都笑翻說「怎麼那麼中肯」、「值得挺的言論」、「真的，現在還要冒著被吉的風險去主動認識別人，受夠了」、「本來就應該女生主動，女生主動的下場是可能被拒絕很丟臉，男生主動的下場是監獄」、「這就是所謂的『人帥真好，人醜性騷擾』」。