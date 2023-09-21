店內磁磚均由葡萄牙進口，該磁磚也是葡萄牙最大特色。（Aquazzura提供）

Aquazzura Bow Tie Mesh Black高跟鞋，建議售價3萬3000元。（Aquazzura提供）

義大利人天性樂觀，愛好美食、美車、美鞋，可以說任何只要跟美有關的，義大利人在其中都佔有一席之地。所以常有網友開玩笑說，要挑戰義大利人底線，就是在Pizza上加鳳梨，他們絕對秒翻臉。但來自義大利的Aquazzura頂級製鞋，卻以「鳳梨鞋」名號揚名國際，其Logo酷似鳳梨，加上鞋底的鳳梨裝飾，平反了義大利對鳳梨的特殊情懷。自2012年亮相以來，Aquazzura可說完美展現了義大利人精湛的工藝技術。

在只聞樓梯響多年之後，品牌也於今年正式進駐遠百信義A13，成為全台唯一的一間全新店點，也有助消費者能近距離感受義式製鞋的不凡之處。店裝由Casado Passadico的兩位室內設計師操刀，別於全球其它各專賣店，台灣唯一店點充滿強烈的粉紅色系，加上空運自葡萄牙的磁磚與不同色階的粉色，打造出一座全新的夢幻殿堂。

蔡詩芸出席Aquazzura專門店全新開幕。（Aquazzura提供）

而隨著全新店點開幕，品牌也請到女星Dizzy Dizzo蔡詩芸演繹Aquazzura經典鞋款，透過她的美麗姿態，向台灣粉絲宣告「最搶手的鳳梨鞋來了！」