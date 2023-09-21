在漫威電影《尚氣與十環傳奇》中飾演尚氣媽媽的香港演員陳法拉，今年41歲的她米蘭時間20日出席時尚品牌Brunello Cucinelli 2024春夏女裝系列的發表活動，以銀色絲質襯衫拼接薄紗長袖上衣的優雅造型現身，在展場中看到此次女裝系列首度推出的網球系列，雖之前曾表示自己放棄學網球，但在現場揮拍時卻十分有看頭，原來他過去參加活動時曾受女子網球排名第一的卡洛琳·瓦芝妮雅琪。

Brunello Cucinelli 本季以「平衡」為主軸，上短下長、上長下短的造型是本季重點。（Brunello Cucinelli 提供/林欣儀米蘭傳真）

Brunello Cucinelli 2024 春夏女裝系列本季以「平衡」為主軸，在廓形上追求視覺平衡，上短下長、下長上短的造型是本季特色之一，另外在服裝本值得探討也追求「美型」、「實穿」的平衡，本季色彩上相較於過往常使用的大地色，反倒選用石英灰色、乾草色和水泥色等冷色調，再加上本季的季節色「銀色」，更加都會美型，不論上班、晚宴穿著都合適。