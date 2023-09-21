凱特摩絲（左起）、娜歐蜜．坎貝兒、黛咪．摩爾、克莉絲汀娜．蕾奇、關朵琳．克莉絲蒂、娜歐蜜．華茲坐在頭牌支持Kim Jones。（FENDI提供／林欣儀米蘭傳真）

米蘭時裝周開跑，時裝品牌FENDI 2024大秀上除邀來自家代言人女團IVE隊長安俞真外，前陣子剪短頭髮的她，在秀上特意接髮展現個性、隨性的造型，展現迷人氣場，完全不輸過去曾為品牌高訂秀走上伸展台的女星黛咪摩爾（Demi Moore）、凱特摩絲（Kate Moss）與「黑珍珠」娜歐蜜坎貝兒（Naomi Campbell）等人。

超模Vittoria Ceretti為FENDI 2024春夏系列走秀。（FENDI提供／林欣儀米蘭傳真）

安俞真過去都以長髮造型為主，但向來想嘗試短髮的她在米蘭時裝周前完成自己的心願，以俏麗短髮現身於韓國仁川機場，不過相隔兩日她又以個性的接髮造型出現於FENDI秀場，當日她蕾絲拼接灰色連身裙搭配黑色皮革長靴，個性亮相，與出發照展現出截然不同的時尚氣場，讓不少網友震驚於她的時尚消化力。

FENDI 2024春夏系列。（FENDI提供／林欣儀米蘭傳真）

FENDI 2024春夏系列包。（FENDI提供／林欣儀米蘭傳真）

FENDI 2024春夏系列以品牌發源地羅馬為靈感，在品牌高級訂製服暨女裝藝術總監Kim Jones眼中羅馬散發一種從容不迫的優雅氣息，因此在本季服裝廓形上他特地以常見於男裝的俐落線條，搭配柔軟、光滑的晚禮服面料，硬挺的輪廓搭配柔軟的材質，碰撞出剛柔並濟的美感，本季色調帶有些許70年代的氛圍，以百搭、明亮的灰色、淺藍色打底，搭配豔麗的色塊點綴，不需要多餘的印花設計，更能體現Kim Jones追求的優雅簡潔。

FENDI 2024春夏系列。（FENDI提供／林欣儀米蘭傳真）

在服裝細節部分則可看到經典的Selleria車縫線貫穿本季所有單品，FF LOGO則以俏皮、抽象的方式呈現，另外還有致敬 Karl Lagerfeld 過去作品的單品，本季品牌重新改造他操刀的FENDI 1999 春夏女裝系列款式，運用矽膠 Framis 印花圖案製作錯視絲綢連衣裙。

包款方面本季有不少具有爆款潛力的包款，本季以 FENDI Peekaboo 、Baguette、Origami 和 First 等包款表現出 FENDI 的流行形象，並推出可折疊成手拿包的 Flip 包款，包款上飾有俏皮的色塊結構，為本就有趣的輪廓增加細節。