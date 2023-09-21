「金曲歌王」蕭敬騰（老蕭）今年6月向經紀人Summer林有慧求婚成功，而一同扶持長達16年光景的兩人，也被網讚是天造地設的一對，而他大方認愛後，也不時在社群上放閃。未料，他今(21)日稍早發文，竟表示「Summer不理她」，向網友討拍，模樣十分逗趣。

蕭敬騰自從認愛Summer後，除了更改社群帳號的描述秀恩愛外，也不時更新動態，曬出多個與Summer的互動大丟閃光彈，日前還在其上曬出一張「剪影同框」照，引發服裝是婚紗的揣測風波，還有不少粉絲紛紛敲碗兩人的婚紗照。

今日稍早蕭敬騰在社群上更新一則短片，從畫面中可見，兩人在搭飛機的過程中，機艙內燈光黯淡，頂上有如星空般發出點點光輝，面前的桌上則擺滿了豐盛的美食，讓人看了不禁食指大動。未料，隨著鏡頭移動，坐在蕭敬騰身旁的Summer也一同入鏡，但即便是蕭敬騰呼喊名字，仍不為所動的忙著拍照，讓他配文寫下：「不理我！」模樣看似有些哀怨。

貼文PO出後，Summer也在底下留言表示：「我不是善意告知你不要再拍我了嗎。」兩人一來一往的互動讓網友笑翻，紛紛表示：「某蕭姓男歌手因女友、未婚妻或老婆忙拍照不理自己，而發一則ig表示不滿」、「哈哈，怎麼可能理你，先拍爆再說的吧，超美超浪漫的欸！」、「那麼美的景色，那有空理你。」