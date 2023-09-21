香港女星鍾麗緹在《第六感奇緣之人魚傳說》的表現驚豔不少人，她2016年嫁給小12歲大陸男星張倫碩，夫妻間因年齡差距頻傳婚變，張倫碩對鍾麗緹的態度也常常被放大檢視，8月鍾麗緹終於不忍了，決定靠法律維護權益；近日恰逢鍾麗緹生日，她與張倫碩大曬恩愛，破除婚變謠言。

鍾麗緹19日歡度53歲生日，當天她舉辦了生日會，邀請親近好友來同慶，其中還有知名編劇于正的身影，她身穿銀色亮片深V連衣裙，頭上戴著皇冠，整體造型相當華麗，除此之外她還有第二套復古風造型，仔細看生日蛋糕的蠟燭是30，是慶祝她出道30周年的涵義，而她在慶生環節中也大方與張倫碩秀恩愛，抓住老公熱情親吻，恩愛模樣羨煞旁人。

鍾麗緹也寫下心情：「感謝各位朋友遠道而來參加我的生日party，大家的祝福我都收到啦，真的很感謝這一路以來都有你們的陪伴和支持！也很感謝我的爸爸媽媽、公公婆婆、孩子們，還有我親愛的老公，謝謝你們對我的愛，又是一年，Happy birthday to me ！我很開心，也希望你們可以快樂無憂、愛意常伴、幸福甜蜜」。

鍾麗緹激吻張倫碩。（圖／微博）

貼文一出，許多粉絲紛紛留言：「那幾張海報真的有風華絕代的感覺」、「姐姐太美啦！臉好小！祝姐姐永遠幸福快樂」、「還是這麼風姿綽約」、「狀態依然美麗，風華絕代」、「要一直幸福喲」。