誰是最專情的戀人？《搜狐網》盤點十二星座，天蠍、巨蟹、雙魚深情指數爆表。他們對感情很執著，一旦認定對方就是一輩子，不會輕易變心。天蠍尤其有能力捍衛感情的穩定，更有永不變心的覺悟，被認為是最可靠專一的情人。

▎天蠍座

天蠍座人愛一個人很難，但是愛上了再去變心就更難，一方面是他們愛得很執著和專注，另一方面則是因為他們不願意違背初心，既然選擇了愛一個人就代表他們想要和對方過一輩子。只要對方值得自己深情到底，他們就永遠也不會先變心，可若是對方主動變心以及濫情了，他們也從不勉強將就。他們有能力捍衛感情的穩定，也有勇氣和戀人同甘共苦，更有永不變心的覺悟，前提是對方不辜負他們的深情，那麼天蠍座人就能成為最可靠專一的情人。

▎巨蟹座

巨蟹很溫柔善良，他們總是惦記著人家，較少想到自己，所以要他們主動去傷害他人，根本是不可能的事。他們是好情人的典範，溫柔又善良，為愛情默默付出，不問回報，在與你初次相遇時，他們已有廝守終生的想法，所以巨蟹專一是溫柔而又無私的。在遇到真愛前，其實他們一直都在試探，一旦發現對方不是合適對象，便會立即抽身，也因此常會被人誤以為花心，殊不知他們的深情是我們所看不到的！

▎雙魚座

雙魚座基本上就是戀愛腦，只要遇到愛情，就會變得傻乎乎的，只要給他一點溫暖，就恨不得掏心掏肺，在愛情裡失去理性，因此很容易受騙上當。雙魚座非常痴情，無論對方是不是變心了，無論他被薄情對待，他總是無怨無悔不離不棄。因此在談感情時，要格外留意感情上的狀態，遇到示好的人和追求者不要盲目投入。人間的真心就像隱蔽的鑽石礦，得常常用靈魂尋找。