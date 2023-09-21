基隆市議會議長童子瑋21日接受媒體專訪，他坦承先前的進口蛋風波的確對民進黨總統參選人賴清德的選情有影響，但隨著陳吉仲請辭農業部長，近日的民調已經回穩。至於外傳賴希望陳吉仲離職，童子瑋則指出，賴是副總統，無法掌握行政院，自然不能影響或干預行政權。

童子瑋談到2024的總統大選，他認為，民進黨的目標就是要贏得總統大選，他指出，基隆很重視情感，就以他自身為例，他競選市議員時，在仁愛區的眷村票是第一名。

童子瑋說，賴清德是萬里人，整個基隆就是賴清德成長的一部分，因此賴在擔任行政院長時，極力支持基隆的相關建設，因此他認為賴清德在基隆一定會獲得多數的民意支持。

談到了基隆市立法委員選舉，童子瑋認為，雖然有無黨籍的王醒之參選，但他認為最終還是藍綠的對決。不過，童子瑋認為，王能在這次選戰中拿到多少選票，將是左右這次選舉的關鍵之一。他認為民進黨提名的鄭文婷雖然起步較慢，但從民調來看仍持續成長。

至於王醒之主打的四接議題，童子瑋認為應將這個議題著眼在能源轉型，他指出，他曾當面問過台電，推動四接到底是國家政策還是民進黨政策，答案是這是長期的國家能源政策，所以如果今天是國民黨執政，能源轉型的政策依然會推動。他說，這個議題需要充分的社會溝通與彼此尊重，而不是只論黑白，國家的公共政策絕不是三言兩語可以解決。