米蘭時裝周開跑，自2017年起開始征戰米蘭時裝周的日本雙胞胎姊妹花鈴木Aya及Ami，21日現身Max Mara 2024春夏系列大秀，便吸引各街拍攝影師抓拍、各國的時尚編輯也積極想採訪他們，在秀場中他們也特別向本報讀者熱情打招呼，分享自己當日看秀的興奮之情;台灣方面則有擁有51萬追蹤數的時尚KOL妍安、黃一峯（WlND）出席，兩人分別品牌經典的毛絨外套亮相。

何穗為Max Mara 2024春夏系列走秀。（CFP）

Max Mara 2024春夏系列以上世紀40年代的女性陸軍服飾為靈感，因此全系列服裝輪廓均可見到軍裝元素，如排扣、粗腰帶、多功能的口袋、襟章、加固縫線等，另外品牌也自第二次世界大戰時，為團結全國女性陸軍出版的非官方雜誌《The Land Girl》汲取靈感，將該刊物最具代表性的英國作家、園藝家薇塔薩克維爾韋斯特的莊園黑色圖案，重新轉譯後重現於服裝之上;另外為呼應其園藝家的身份，同時也對現代女性欲擁抱城市生活和園藝的內心致意，本季秀場內也特意以田園風格為主。

賀聰時隔三季回歸Max Mara秀場。（CFP）

本季色系橫跨極廣，除可讓人能聯想到陸軍的米色、沙色等中性色調之外，也有能夠讓人聯想到鄉村景色的藍色、綠色、紫色等色澤，大秀由經典的軍裝風衣作為開場，便以此為變形加入短版風衣夾克、吊帶等單品，隨之過渡至較為休閒的服裝輪廓，最後再以身裙和薄紗長袍等單品結尾，將這種風格從白天延續到夜晚。

Max Mara 2024春夏系列以上世紀40 年代陸軍服飾為靈感。（CFP）

本季Max Mara 將秀場選址於位於米蘭市區的Rotonda della Besana，該地點建立於19世紀，整座建築由一個米黃色圍牆環繞，一進入建築物映入眼簾的是一座露天花園，本次大秀的秀場則是中間佇立著一座現已不在用於宗教活動的教堂，過去該建築曾在天花爆發時作為檢疫所使用，在經歷三年疫情後的現在則變成Max Mara的秀場，讓這場秀更別具意義。