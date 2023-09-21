美國聯準會（Fed）結束為期2天的利率決策會議後，雖然一如市場預期按兵不動，但主席鮑爾強調將在適當時機進一步升息。升息陰霾籠罩下，科技股遭受重創，因為在利率保持高位的狀況下，投資人可能將現金轉投以成長為導向的股票。科技股領跌，周四（21日）美股早盤持續下殺。

截至台北時間21日晚間11點10分，道瓊工業指數下跌176.12點（或0.51%），暫報34264.76點；那斯達克指數下跌147.62點（或1.10%），暫報13321.51點；標普500指數下跌43.42點（或0.99%），暫報4358.78點；費城半導體指數下跌24.75點（或0.73%），暫報3374.06點。

5大科技巨頭中，僅微軟小漲0.45%，蘋果、谷歌母公司Alphabet、亞馬遜與臉書母公司Meta同步走跌，亞馬遜跌幅逾3%。半導體類股方面，超微跌勢慘重，大跌逾3%，輝達跌1.70%，台積電ADR跌1.51%，聯電ADR逆勢小漲0.49%。

三菱日聯銀行（MUFG）外匯策略師Lee Hardman表示，投資人確實預期Fed會採取鷹派立場，但其鷹派的程度卻高得出人意料，「我們原本以為他們（Fed）可能將明年的降息次數預期減少1次，結果卻下調了2次」。