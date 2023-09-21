台北市政府安置基泰大直受災戶僅至22日，但居民擔憂返家不安全，台北市都發局承諾協調基泰繼續安置。民進黨台北市議員顏若芳表示，市府反悔要求住戶於安置期限截止後，返回原址居住。她痛批，台北市長蔣萬安曾是中山、北松山立委，大直也是一直以來的選區，選舉時鞠躬哈腰，如今當選後卻目中無人，乾脆蔣萬安去住住看。

顏若芳接獲基泰大直鄰損住戶陳情，北市府原先承諾協調住戶安置期間結束後續住旅館，卻又反悔，要求住戶於安置期限截止後，先行返回原址居住。而住戶返回原址居住後，若有發現需要修繕事宜，還需要「主動」聯繫基泰建設。

顏若芳怒提3疑問，包含基泰建設拆除嚴重受損住宅期間，北市府要求其餘住戶返家居住，但基泰大直又發現二度塌陷，若拆除施工到一半發生意外，難道要住戶再次逃難嗎？市府根本就把市民安危視如糞土。

她質疑，塌陷住宅拆除期間，一定會產生極大噪音、灰塵干擾，返回居住的住戶可說是受到「二次傷害」，北市府官僚在辦公室吹冷氣、受災戶卻水深火熱，要不要乾脆蔣萬安先去住住看？莫名其妙。

顏若芳怒斥，北市府原先在9月10日說會簡化程序，由都發局處理修繕事宜，再由北市府代位災民向基泰求償，現在又全數交由災民毫不信任的基泰建設接管，難道是新聞風頭過了、蔣萬安作秀完了，市府就可以違背承諾、撒手不管？

顏若芳要求，基泰大直塌陷案還沒結束，不是媒體風頭過了市府就可以擺爛，蔣萬安應親自督導各局處履行承諾，代為妥善處理後續賠償、修繕事宜，在鄰損區域、路面未完整修復前，必須持續全額補貼安置、入住飯店支出，不可以強制要求民眾返回原址居住。

她喊話，蔣萬安別忘記自己曾是中山、北松山立委，大直也是一直以來的選區，選舉時鞠躬哈腰，如今當選後卻目中無人，只想站在鎂光燈前作秀，講得正義凜然、做得卻目中無人，請蔣多多傾聽災民的心聲，不要眼中只有政治和作秀。