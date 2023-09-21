入秋後天氣逐漸轉涼，安裝冷氣需求不如夏季，一名網友打算更換冷氣，認為除了現有補助外，比較好安排安裝時間，師傅施工也不趕，好奇在10月裝冷氣會不會比較便宜，結果釣出內行人指出，最好的換機時間點其實不在年底。

一名網友近日在mobile01論壇發文表示，近期考慮更換奶奶家的冷氣，目前已知有舊換新補助與貨物稅減免，加上非旺季安裝，應該不用等太久，好奇請教「10月在安裝冷氣會比較便宜嗎？還是會有更多優惠？」

貼文引起眾人討論，不少人認同時間上好安排，「可以考慮秋天裝，不用排隊也不用等，技師安裝會比較仔細，就是等於買過季商品一樣概念」、「如果沒著急用，淡季買物當然較優惠」、「應該只是人多不多的問題，價格應該沒差太多」、「十月裝冷氣優點就只是找師傅不用排隊而已」、「有需要就購買，不用想那麼多，早點安裝就可以早點享受」。

也有內行人指出最佳換機時間不是年底，「最佳的時機應該是每年的2~4月，不僅是各品牌推出新機型的時機，也都有贈品促銷的活動可以享受回饋」、「不會比較便宜，只是師傅比較有空安裝而已，不用等很久。要優惠的話，要在春季3、4月買，那時都會有贈品活動」。