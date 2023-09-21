中華職棒的人氣啦啦隊「樂天女孩RAKUTEN GIRLS」由副隊長菲菲領軍，成員李多慧、林襄、李昀等4位女孩受日本職棒東北樂天金鷲隊之邀到場表演，而20日也現身球場為東北樂天金鷲開球。

啦啦隊樂天女孩中，林襄擁有不俗的人氣，在社群上更新的動態屢屢引發粉絲們的關注，而南韓籍成員李多慧自加盟後，多次在台演出，聲援球員的舞姿也成為球場上的「1大嬌點」，在社群上流傳的跳舞短片，頻頻讓網友們看得如雌如醉，而今兩人合體前往日本，也讓現場球迷驚呼連連。

此外，日本職棒東北樂天金鷲事後也在社群上曬出相關影片，從畫面中可見，4位女孩們緩步走入球場中，而林襄拿起麥克風以日語開心表示：「大家好我是林襄，加油。」並開出第一球。事後，她還原地連跳好幾下表達開心之意，模樣相當逗趣。

而林襄事後也在個人YT頻道上曬出此行的vlog，只見影片中，她除了曬出投球畫面，也一併附上事前練習、與其餘啦啦對女孩的互動以及開箱豐盛的便當等花絮內容。另外，還透露對於開球的想法，表示：「這次開球前呢，有稍微練習過，抓一下手感，所以這次我是覺得丟得還可以啦！就是再用力一點就會丟到好球區了。」