已取得巴黎奧運門票的「台灣蝶王」王冠閎，這次將與跆拳道女將羅嘉翎一起擔任杭州亞運中華代表團掌旗官，對於這次亞運他喊出奪牌目標，盼終結台灣在亞運的「獎牌荒」。

王冠閎在今年全國大專校院運動會男子200蝶曾游出1分55秒42成績，達到巴黎奧運A標的1分55秒78，取得奧運門票，今年游泳世錦賽在拿手的200蝶更是游進決賽，成為台灣第一人。

上次中華隊在亞運奪牌已要回溯至1998年曼谷亞運，由現在王冠閎的教練黃智勇在男子100公尺自由式奪銅。本屆再戰亞運，王冠閎也喊出要奪牌目標，「200蝶奪牌，比較明確的目標，就突破自己、奪牌，很簡單這樣。」

對於亞運王冠閎十分期待也很興奮，「準備很久了，期待自己能夠發揮。先前的比賽當作訓練，最終目標是亞運，不會因為比賽影響體力、心情，反而更有信心。」先前他曾到昆明移地訓練2週，透過高原訓練讓自己更加提升，訓練狀況也都很不錯。

但因為密集賽事及訓練，王冠閎在前2天才發高燒並上吐下瀉，所幸在出發的今天不舒服症狀趨緩，目前身體狀況大概恢復7、8成，「200蝶還有9天，時間還算滿充裕的，還有時間可以調整、恢復。」

而在開幕式隔天就要出賽主項男子200公尺混合式的王星皓，他笑說現在心情非常緊張，但努力讓自己保持冷靜，平常心面對比賽，「預賽好好拚一下，拚世大運成績，以奧運A標、這個最簡單的目標去拚。」