根據《美麗島電子報》2024總統大選第43波追蹤民調顯示，在四腳督的狀況下，賴清德以38.2%領先，侯友宜18.8%位居第二，民眾黨柯文哲以16.3%位居第三，鴻海創辦人郭台銘以7.3%墊底。針對郭台銘民調暴跌，媒體人吳子嘉表示，因為郭台銘的正面新聞不多，而且連署站人氣看來沒有那麼強。媒體人黃世聰則認為，郭台銘的民調一直往下墜，很大的原因，和新竹市長高虹安有非常大的關係，

針對郭台銘民調下滑，吳子嘉21日在《關鍵時刻》節目中表示，郭台銘的新聞量很低，正面新聞不多，而且看起來，郭台銘的連署站人氣也沒有那麼強。所以現在民調一調查下去、電話一打，就知道情況了，可見在民間沒有那麼熱。

吳子嘉接著指出，郭台銘原來有一個第一個禮拜的向上衝刺計畫，他不至於把所有的希望，都寄託在這些公關公司上。不過，郭台銘的組織系統，也就是在藍軍的幾個地方派系，現在看來好像沒有了，是不是國民黨反操作成功。

黃世聰則認為，郭台銘民調掉的幅度蠻高的，一直往下墜。他覺得，很大的原因，和高虹安有非常大的關係，高虹安對民眾黨來說是小傷，但是可能對郭台銘來說是大傷。因為高虹安原本就是從郭台銘的鴻海出來的，她要把鴻海那一套帶到新竹市，結果現在弄成這個樣子，所以她本來就跟郭台銘難以切割。