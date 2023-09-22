美國聯準會(FED)利率按兵不動，官員暗示年底前再升息1碼的可能，不僅美股投資人縮手，台股信心不足，也跟著下跌218點，收在1萬6316點，半年線失守；國泰世華銀行表示，從美國利率點陣圖來看，今年底前有再升息1碼的可能，美國聯準會官員的談話，不僅澆熄短期內降息預期，有壓縮明年降息的空間，此外，由於美國利率維持高位將會更久，意味後續經濟復甦力道恐受限。

聯博集團美國多元固定收益總監馬修．謝爾頓（Matthew Sheridan）表示，去年以來的貨幣緊縮政策已逐步減緩經濟成長，最終促進通膨降溫，只是通膨回落至目標值的過程較緩慢，利率高原期也會維持更久，預測利率政策最快要到明年第2季過後才有機會轉向。

國泰世華銀行表示，美股受高利率環境影響，短期難擺脫整理格局，對評價面形成壓力而震盪；隨核心通膨持續降溫，美國聯準會(Fed)逐步走入升息尾聲的大方向不變，預期長線公債殖利率終將回落，殖利率逢高仍是布建債券契機。

謝爾頓認為，聯準會政策行動的兩項可能情境，皆有利於債券發展；第一，通膨率降至聯準會目標，免於經濟衰退，聯準會就會逐漸轉向中性政策；第二，經濟微幅衰退，失業率攀升，聯準會啟動降息循環以促進充分就業。無論是何種情境，都說明了利率向下的可能，債市前景可望迎來好消息；機會與風險並存的環境下，「收益」、「平衡」、「多元」等投資主題成為投資人矚目的焦點。

對於股市，國泰世華銀行觀察，企業獲利狀況正在改善，製造業去庫存化也接近尾聲，股市下檔空間。股市長期前景依然看好，若逢股市拉回，不妨站在買方思考，逢低分進場批布局。