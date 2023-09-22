債臺高築影響國防，五角大廈正為這個月底可能發生的政府關閉做好應對準備，將會影響到部隊的薪資發放，同時大部分的文職人員將放無薪假。專家表示這已經對國家安全造成了威脅。眾議員在政府關閉的陰影下陷入了僵局，預算方面存在諸多不確定性，還有一名參議員阻撓了數百位軍官的升遷。唯一的希望是通過一項短期資金法案（short-term funding bill）但這仍然會限制其採購重要武器系統和啟動其他新計畫，也會導致軍隊裝備硬體保養、設施修繕停擺、盟國軍購合約停擺以及人員調訓停擺。

據美國《防務新聞》（Defense News）20日報導，美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）即將於本月底卸任，而當前卻有超過300名高階軍官升遷受阻，這是由亞拉巴馬州的參議員塔伯維爾（Tommy Tuberville）所攔阻，源自於新的墮胎假政策、性別多元化政策以及旅行休假政策所引起的，這影響到數百名高級軍事提名人士。

It has been 60 hours since US debt crossed $33 trillion and it is already up another $50 billion.



That means we have added $833 million in debt PER HOUR since US debt crossed $33 trillion.



If the total US debt were divided by every household in the country, each household would… pic.twitter.com/FulzoqTbdC — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) September 21, 2023

前參議院國防事務委員會民主黨工作人員主任普納羅（Arnold Punaro）表示：「當你處於政府面臨關閉的情況，再加上塔伯維爾參議員的阻撓，我們的兒女無法獲得最好的培訓、裝備或領導。」他表示：「在我看來，這是我見過的最糟糕的情況，這對我們的基本國家安全構成了風險。」

國會未能完成一些最基本任務的即將失敗，進一步給已經習慣了在過去25年依賴短期資金法案運作的國防部門帶來了壓力。

川普時期擔任五角大廈主計長的麥卡斯克（Elaine McCusker）現為保守派美國企業協會的高級研究員，她表示：「這個月和今年國會山莊的問題是長期功能障礙的延伸。國會有責任通過預算，但幾乎從來不按時完成。」

OOPS! US 10y yields jump to 4.37%, highest since 2007. pic.twitter.com/tAKthiCjcV — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 19, 2023

共和黨上週提出了1項短期支出措施，但其中包括1項受到白宮和民主黨反對的移民法案。這個措施將政府資金延長至10月31日。它將增加國防部和退伍軍人事務的資金，達到待定的眾議院撥款法案中2024財政年度的水平，同時將其他機構的支出削減8%，低於2023財政年度水平。

美國國防部已經最壞情況做好準備，上週已經公佈了政府關閉實施指南。現任和前五角大廈官員表示，幾乎所有部門的文職員工（不僅在華盛頓，而且在全國各地）都被迫休假。軍事人員必須在政府關閉期間無薪工作。軍隊中的日常工作變得繁重且需要例外批准。

退休陸軍將軍、現任美國企業協會成員約翰·費拉里（John Ferarri）表示：「即使是最基本的事情，比如調動受訓者或部署軍隊，都需要經過特例批准，」

來自加州的眾議院國防撥款委員會主席卡爾弗特（Ken Calvert）表示：「將不允許對硬體基礎設施進行維護和修繕。」

國務院負責監管外國軍售的副助理國務卿雷斯尼克（Mira Resnick）本週二（19）指出，在過去的政府關閉期間，她的機構無法批准其他國家提出的外國軍售請求。