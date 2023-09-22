房市回歸剛性需求，因此全方位生活機能住宅顯得格外重要，其中擁明星學區、千坪園道、高便利性等3大優勢的建案，更是搶手。櫻花建設在台中大里區推出第一排水岸宅「興大之櫻」，不僅具備以上特點，更受惠於「康橋計畫」，河畔休憩空間有感提升。

「興大之櫻」地段擁有良好學區，區域內有崇光國小、光榮國中、大里高中、中興大學等明星學校加持，為小孩提供良好的就學平台；明星學區宅除了可以獲得良好的教育以外，也因學校周圍散發出的人文氣息以及群聚效益，居民可以坐享優質的生活品質，還能感受學區帶來的年輕活力。

不少家長看準大里區明星學宅的稀缺性，紛紛將眼光望向此地；加上台74線、國道3號、規劃中的捷運橘線等交通利多，皆吸引年輕家庭、跨區購屋族的目光。

不少家長看準大里區明星學宅的稀缺性，紛紛將目光投向此案。（業者提供）

「興大之櫻」良好的生活機能也是特點之一，包括興大假日小農市集、三井LaLaport、大魯閣廣場、秀泰影城等等商家，建案甚至正對「大買家」購物商場；且鄰近學府、忠孝夜市、南門路、大明路等商圈，提供各種購物、餐飲和娛樂選擇，滿足日常生活所需，享受購物和消費的便利性。

「興大之櫻」周圍生活機能佳，且正對「大買家」購物商場，採買方便。（業者提供）

另外，乘著2018年啟用的「台中軟體園區」日益蓬勃發展，目前多達百家企業進駐此地，且園區內Dali Art藝術廣場每期都會舉辦不同主題的互動展覽，提供民眾假日的休憩場所，不僅增加就業人口，更帶動住宅剛性需求。

此外，受惠「康橋計畫」旱溪國光橋到積善橋間的完工，保留原始溼地建置而成的河岸步道、自行車道和休閒廣場等設施，提供居民多功能的休閒空間。康橋河岸向北延伸，連接中興大學、健康公園和忠明南路綠園道，並與鳥竹圍公園、國光公園和積善公園等沿岸公園相接，形成城南最大的綠化帶。

「興大之櫻」基地建於康橋水岸公園第一排，景觀完善，蜿蜓的河道為康橋河岸增添美感，搭配整排落羽松的點綴，在夕陽餘暉下彷彿置身歐洲小鎮。

「興大之櫻」位於台中市大里區國光路二段、祥興路角地，正對水岸第一排景觀宅。圖為3D示意圖。（業者提供）

「興大之櫻」位於台中市大里區國光路二段、祥興路角地，基地面積1922坪，規劃4棟地上15層、地下3層，房型為18至50坪的1至4房；建材使用空氣淨流系統、YKK氣密窗、日本大建木門、BOSCH洗碗機、Kohler衛浴等等；公設則有接待大廳、交誼廳、閱覽室、健身房、兒童遊戲區及廚藝教室等等，多元產品的規劃滿足住戶各種需求。